Straordinario successo per l’iniziativa “Domenica al Museo – Crotone Sotterranea” che ha visto centinaia di persone avvicendarsi nel tour del Sito Archeologico di Via Napoli, noto come Sito BPER, gestito dal Consorzio Jobel in collaborazione con il Comune di Crotone. Un flusso continuo di cittadini, famiglie, studenti e turisti ha animato per l’intera giornata gli spazi del sito, confermando il crescente interesse verso uno dei luoghi più affascinanti e significativi della città. Il Sito BPER, situato nel cuore di Crotone, rappresenta un gioiello unico, un luogo in cui è possibile compiere un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso tre epoche storiche: la Crotone greca, culla della cultura e della filosofia pitagorica; la Crotone romana, testimone dell’evoluzione urbana e commerciale della città; la Crotone medievale, con le tracce di un’epoca di transizione e rinascita.

Un itinerario sotterraneo che emoziona e sorprende, restituendo al pubblico la consapevolezza di una Crotone millenaria, ricca di storia, identità e bellezza.

Il successo di “Domenica al Museo” conferma l’importanza di una valorizzazione partecipata del patrimonio culturale, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, operatori culturali e cittadini.Il Consorzio Jobel, insieme ai partner del progetto, prosegue così il proprio impegno per rendere il Sito Archeologico BPER un punto di riferimento per la cultura, la didattica e il turismo esperienziale della città. Crotone Sotterranea – Sito BPER: un luogo da vivere, scoprire e raccontare, per ritrovare le radici e l’appartenenza a una storia comune.