Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nell’ambito della campagna per la diffusione della cultura della legalità, hanno accolto in caserma i bambini della Scuola Primaria dell’Istituto “Karol Wojtila – G. Da Fiore”,accompagnati dai loro insegnanti e dalle educatrici della Cooperativa VitaSi che offre supporto alla genitorialità all’interno delle scuole, in supporto al Servizio Sociale cittadino.

Appena giunti in caserma, i bambini hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera, insieme ai Carabinieri.Successivamente hanno visitato i locali della caserma ed hanno potuto vedere da vicino i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione ai Carabinieri. I militari nel corso della visita hanno spiegato quali sono i loro compiti, come sono organizzati e come funziona il loro servizio quotidiano.

Nel corso della visita ampio spazio è stato dato al tema del rispetto delle regole sin da piccoli e a simulazioni di casi concreti. I bambini hanno dimostrato grande interesse, dialogando con i militari e ponendo numerose domande. L’iniziativa fa parte di un’ampia serie di incontri svolti annualmente dai Carabinieri presso le scuole di ogni ordine e grado, al fine di accrescere nei giovani il senso civico, la fiducia verso le Istituzioni ed un positivo spirito di rispetto della legalità.

L’incontro si è concluso dopo un piccolo rinfresco ed una foto di gruppo.