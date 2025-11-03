Sasso: “Gallo e Straface sapranno rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio”.
Cirò Marina 03-11-2025. “La nuova squadra di governo regionale rappresenta la continuità di un percorso politico serio e credibile, volto a costruire una Calabria più efficiente, moderna e vicina ai cittadini. Siamo certi che la Giunta continuerà a operare con impegno e concretezza per lo sviluppo della nostra regione, con particolare attenzione alle esigenze della provincia di Crotone e della comunità di Cirò Marina” sono queste le parole di Giuseppe Sasso, Coordinatore Forza Italia Cirò Marina, dopo la firma del decreto con il quale vengono nominati i nuovi assessori ed assegnate le relative deleghe della nuova Giunta Occhiuto.
“Un augurio speciale – continua Sasso – va agli assessori Gianluca Gallo e Pasqualina Straface, espressione di Forza Italia, che con competenza e sensibilità sapranno rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio. La loro presenza in Giunta è garanzia di un impegno costante e di un dialogo aperto con le realtà locali. Siamo altresì convinti che l’apporto dell’onorevole Sergio Ferrari in Consiglio Regionale sarà fondamentale per affrontare con determinazione i problemi della nostra comunità e dell’intera provincia crotonese. La sua esperienza amministrativa e la sua conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per tutto il centrodestra calabrese”.
“Forza Italia Cirò Marina ribadisce, inoltre, la propria volontà di mantenere un dialogo costante con tutte le sezioni territoriali del partito, confermando – conclude Sasso – il ruolo della sezione locale come intermediaria diretta tra i cittadini e la Cittadella Regionale, punto di riferimento e collante politico per garantire che ogni istanza del territorio trovi ascolto e risposte concrete ai diversi livelli istituzionali”.
