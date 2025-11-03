Sasso: “Gallo e Straface sapranno rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio”.

Cirò Marina 03-11-2025. “La nuova squadra di governo regionale rappresenta la continuità di un percorso politico serio e credibile, volto a costruire una Calabria più efficiente, moderna e vicina ai cittadini. Siamo certi che la Giunta continuerà a operare con impegno e concretezza per lo sviluppo della nostra regione, con particolare attenzione alle esigenze della provincia di Crotone e della comunità di Cirò Marina” sono queste le parole di Giuseppe Sasso, Coordinatore Forza Italia Cirò Marina, dopo la firma del decreto con il quale vengono nominati i nuovi assessori ed assegnate le relative deleghe della nuova Giunta Occhiuto.

“Un augurio speciale – continua Sasso – va agli assessori Gianluca Gallo e Pasqualina Straface, espressione di Forza Italia, che con competenza e sensibilità sapranno rappresentare al meglio le istanze del nostro territorio. La loro presenza in Giunta è garanzia di un impegno costante e di un dialogo aperto con le realtà locali. Siamo altresì convinti che l’apporto dell’onorevole Sergio Ferrari in Consiglio Regionale sarà fondamentale per affrontare con determinazione i problemi della nostra comunità e dell’intera provincia crotonese. La sua esperienza amministrativa e la sua conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per tutto il centrodestra calabrese”.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

“Forza Italia Cirò Marina ribadisce, inoltre, la propria volontà di mantenere un dialogo costante con tutte le sezioni territoriali del partito, confermando – conclude Sasso – il ruolo della sezione locale come intermediaria diretta tra i cittadini e la Cittadella Regionale, punto di riferimento e collante politico per garantire che ogni istanza del territorio trovi ascolto e risposte concrete ai diversi livelli istituzionali”.