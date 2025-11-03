Buoni segnali per la formazione femminile nonostante la sconfitta a Catania. Storica prima vittoria in Serie B per i Tritoni maschili contro la Raffaele Lamezia.

Weekend intenso per la Pallavolo Crotone, che vede le sue due formazioni impegnate in gare dai risvolti differenti ma accomunate da un messaggio comune: la crescita continua.

Le Sirene di mister Argirò escono sconfitte per 3-0 dal difficile campo della Volley Valley Catania, ma con la consapevolezza di aver mostrato passi avanti importanti. Il primo set ha visto le pitagoriche scendere in campo con grande determinazione, giocando alla pari contro le più esperte avversarie. Nel secondo parziale, la squadra di casa ha alzato i ritmi approfittando di un leggero calo delle crotonesi, mentre nel terzo set — complice qualche errore di troppo nei momenti chiave — le Sirene hanno dovuto cedere, pur lottando con cuore e tenacia fino all’ultimo punto.

Prestazione sottotono per la lituana Arina Petruchova, apparsa al di sotto delle sue potenzialità nel ruolo di opposto, elemento che ha inciso sul ritmo complessivo di gioco. Note positive, invece, dal ritorno in campo del capitano Maggipinto, finalmente recuperata dopo l’infortunio, e dal promettente esordio della giovanissima Alexia Agheorghiesei, classe 2011, che ha impressionato per grinta e personalità.

«Usciamo da questa partita con indicazioni chiare sul lavoro da svolgere», ha commentato mister Argirò, «ma la squadra ha mostrato, ancora una volta, spirito di sacrificio e voglia di migliorarsi. È da qui che ripartiremo».

Sul fronte maschile, invece, è festa grande: i Tritoni della Pallavolo Crotone conquistano la prima storica vittoria in Serie B, superando con un netto 3-0 la Raffaele Lamezia. Una vittoria che vale oro nella corsa salvezza e che proietta i pitagorici a 4 punti in classifica, regalando fiducia e consapevolezza.

Nel primo set, la diagonale Barile–Palmeri si assesta dopo un avvio contratto, con l’opposto Palmeri che cresce punto dopo punto fino a diventare una vera spina nel fianco della difesa lametina. Ottimo lavoro al centro di Romeo e del capitano Cotroneo, solidi a muro e incisivi in attacco, mentre la linea di ricezione formata da Asteriti, My e Tonolli (al rientro dall’infortunio) ha garantito equilibrio e precisione. Il parziale si chiude sul 25-16 per i padroni di casa.

Nel secondo set, cambio in regia con Lorenzo Asteriti al posto di Barile: il giovane palleggiatore imprime ritmo e fantasia al gioco, con difese spettacolari e alzate millimetriche. Il Crotone mantiene il controllo, chiudendo anche il secondo set 25-22.

Il terzo parziale è il più combattuto: il Lamezia reagisce, arriva fino al 21-23, ma i Tritoni non si arrendono. Con un finale da applausi, Asteriti firma un ace decisivo e My mette a terra il punto del 26-24 che chiude il match e fa esplodere la gioia del PalaKrò.

MVP del match: Andrea Asteriti

Top scorer:

Andrea Asteriti – 22 punti

Maicol Palmeri – 18 punti

Alessandro My – 7 punti

«Finalmente abbiamo potuto contare sull’intera rosa e il lavoro di queste settimane si è visto», ha dichiarato mister Asteriti. «Questa vittoria è fondamentale per il morale e per la classifica. Da martedì si torna in palestra: la testa è già alla prossima trasferta di Palermo».

Due partite, due storie diverse, ma un’unica direzione per la Pallavolo Crotone: crescere, un punto alla volta.