È arrivata la tanto attesa prima vittoria in un campionato nazionale di Serie B per i Tritoni della Pallavolo Crotone, guidati da mister Asteriti. Una vittoria convincente , netto 3-0 contro la Raffaele Lamezia, diretta concorrente nella corsa salvezza, che consente ai pitagorici di salire a 4 punti in classifica e guardare con maggiore fiducia al futuro.

Nel primo set Pallavolo Crotone scende in campo con la diagonale Barile–Palmeri.

L’opposto Palmeri parte contratto, ma si scioglie rapidamente e diventa un’autentica spina nel fianco per muro e difesa avversari. Al centro, Romeo sempre più sicuro nel proprio ruolo ,e capitan Cotroneo lavorano con efficacia a muro, mentre Asteriti e My in banda, insieme al libero Tonolli (in ripresa dall’infortunio), formano una linea di ricezione solida e impenetrabile .

Il Lamezia, orfano del suo attaccante di punta per infortunio, tenta soluzioni alternative con l’inserimento di giovani del vivaio, ma la prima frazione si chiude saldamente in favore del Crotone, 25-16.

Nel secondo set, cambio in regia: Lorenzo Asteriti rileva Barile e impreziosisce il gioco con difese spettacolari e alzate acrobatiche e Di Lorenzo subentra a Cotroneo in cerca di maggiore incisività al servizio.

Crotone gioca sciolto, sfruttando la palla alta con Palmeri, Asteriti e My protagonisti. Anche il secondo parziale va ai pitagorici: 25-22.

Il terzo set vede un Lamezia più determinato. Dopo un avvio equilibrato, i lametini con uno scatto di orgoglio allungano fino al 21-23 sfruttando un ” momento” di calo psicofisico dei padroni di casa.

Ma è qui che viene fuori il cuore dei Tritoni : cambio palla firmato Asteriti, seguito da un ace che riporta la parità. Sul 24-24, una gran difesa di Lorenzo Asteriti su un primo tempo avversario permette un’alzata perfetta di Andrea Asteriti per My, che esplode con un attacco al centro del campo chiudendo set e incontro a 26-24 .

Un successo che profuma di svolta per i giovani Tritoni, capaci di reagire con carattere e maturità nei momenti più delicati del match, dimostrando che il lavoro in palestra e la coesione del gruppo stanno dando i primi frutti.

MVP del match: Andrea Asteriti

Top scorer:

– Andrea Asteriti: 22 punti

– Maicol Palmeri: 18 punti

– Alessandro My: 7 punti

Una prestazione di squadra concreta, impreziosita dalle individualità, ma soprattutto dal gioco collettivo in costante crescita.

Le parole di mister Asteriti:

«Finalmente ho potuto contare su tutta la rosa al completo. Abbiamo lavorato bene e sfruttato al massimo questa occasione per portare a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza. Da martedì si riparte, con la testa alla prossima sfida a Palermo»