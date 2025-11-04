Domenica 26 ottobre, la società sportiva Cirò Marina che corre è tornata protagonista sulle strade del crotonese, prendendo parte al Memorial Facino, una delle corse più sentite e partecipate del panorama podistico locale. Dieci chilometri intensi, tra mare, vento e adrenalina, che hanno messo alla prova gambe e cuore dei partecipanti.

A rappresentare la squadra cirotana lungo il percorso sono stati Vincenzo Nigro, Cataldo Russo e Giacinto Lamberto, tre atleti, tre personalità diverse ma unite dalla stessa passione per la corsa. Ognuno ha vissuto la gara a modo suo, ma tutti con lo stesso spirito: quello di chi affronta la fatica con il sorriso, consapevole che ogni chilometro percorso è un segno di appartenenza e di orgoglio.

La manifestazione, oltre alla competizione, è stata anche un importante momento di aggregazione e condivisione tra le diverse realtà sportive del territorio. Saluti, pacche sulle spalle, sguardi di intesa tra podisti: quel linguaggio universale che solo chi corre davvero conosce.

Un sincero ringraziamento va agli organizzatori del Memorial Facino, che con dedizione mantengono viva una tradizione tanto sentita, e naturalmente ai nostri atleti, che con coraggio e determinazione continuano a portare in alto i colori della nostra società.

Avanti così, perché la strada non finisce mai. Ogni gara è una tappa, ogni traguardo un nuovo punto di partenza. E Cirò Marina che corre continuerà a farlo, sempre con il cuore.