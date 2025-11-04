Il Comune di Santa Severina e il Liceo Classico “Diodato Borrelli” sono lieti di annunciare la presentazione del romanzo di Anna Mallamo, “Col buio me la vedo io” – Einaudi 2025 – che si terrà giovedì 13 novembre 2025, alle ore 16.00, presso il Salone delle Scuderie del Castello di Santa Severina.

Anna Mallamo è giornalista, dirige le pagine di Cultura e Spettacoli della Gazzetta del Sud e gestisce un blog sull’Huffington Post. Per l’Unità ha tenuto una rubrica settimanale che raccontava le gesta semiserie, ma profondamente politiche, di un condominio di anziane donne calabresi. È autrice di Lezioni di tango (Città del Sole 2010), dedicato al mondo del tango e ai suoi protagonisti, e suoi racconti sono apparsi in diverse antologie e riviste.

L’iniziativa rientra nel progetto “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Comune di Santa Severina per avvicinare le nuove generazioni alla lettura e alla partecipazione culturale, rendendo gli studenti protagonisti attivi della vita della comunità.

La presentazione sarà curata dagli studenti delle classi terze del Liceo Classico “Diodato Borrelli”, che hanno letto e analizzato l’opera di Anna Mallamo, costruendo un percorso di interpretazione e dialogo con l’autrice. Attraverso la loro voce, il romanzo diventerà occasione di riflessione sui temi dell’adolescenza, della paura, della forza interiore e della capacità di “vedere nel buio” che ciascuno porta con sé.

L’incontro rappresenta un momento di grande valore formativo e civile, frutto della collaborazione tra scuola e territorio, e della convinzione che la lettura possa essere un ponte tra generazioni, linguaggi e visioni del mondo.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Santa Severina, dott. Salvatore Lucio Giordano, per aver voluto i giovani protagonisti di questo evento e per il costante sostegno alle attività culturali del territorio; e alla Dirigente Scolastica, dott.ssa Antonietta Ferrazzo, per l’attenzione e la fiducia riposte nel lavoro degli studenti.

Un grazie speciale anche a tutti i docenti del Liceo “Diodato Borrelli” che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di studio e di crescita, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e viva.

L’autrice Anna Mallamo sarà presente all’incontro per dialogare con gli studenti e con il pubblico, offrendo uno sguardo diretto sulle origini del romanzo e sui temi che lo attraversano.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.