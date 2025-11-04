Il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, nel pomeriggio odierno, ha ricevuto il Sindaco facente funzioni Sandro CRETELLA accompagnato dall’assessore alle pari opportunità Filly POLLINZI in visita presso la Questura i quali hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore SCARPATI, deceduto in servizio in Campania due giorni fa.

La visita rappresenta la solidarietà istituzionale, voluta dal Sindaco facente funzioni, il quale ha interpretato il sentimento della comunità crotonese che ha voluto manifestare il cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima e alla Polizia di Stato.

Il Primo Cittadino ha rimarcato la gratitudine verso gli uomini e le donne della Polizia di Stato che, quotidianamente, servono le Istituzioni con dedizione e sacrificio per il benessere della collettività in difesa delle regole e della democrazia.

L’incontro rinnova la volontà di collaborazione della comunità crotonese verso le Istituzioni, alimentando ulteriormente la riconoscenza verso la Polizia di Stato. In ultimo, il primo cittadino ha evidenziato il prezioso lavoro fatto dagli agenti in occasione del nubifragio che ha destato particolare allarme sociale per l’inondazione delle strade e della statale 106 creando grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti in transito. Grazie all’apporto dei poliziotti, dei Vigili del Fuoco e delle altre Forze di Polizia sono state evitate conseguenze più gravi.

Il Questore Renato PANVINO ha ringraziato l’Amministrazione comunale a nome della Polizia di Stato per la sentita testimonianza di vicinanza e solidarietà.