Il vino calabrese si fa ambasciatore d’eccellenza alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove il Cirò delle Cantine Ippolito 1845 è stato protagonista assoluto della serata dedicata agli attori italiani, ospitata nella raffinata cornice di Palazzo Ripetta, a due passi da Piazza del Popolo.

L’occasione era la cerimonia del Premio UNITA – “Gli attori premiano gli attori”, uno degli appuntamenti più attesi della kermesse capitolina, che ogni anno celebra i volti e i talenti più amati del cinema italiano. Un evento all’insegna dell’arte, della passione e della condivisione, dove le emozioni della recitazione si sono fuse con quelle del gusto.

Tra i protagonisti della serata figuravano nomi di primo piano del panorama cinematografico nazionale: Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Claudia Gerini, Riccardo Rossi, Vincenzo Ferrera e molti altri interpreti che rappresentano il cuore pulsante del nostro cinema.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Dopo la premiazione, l’atmosfera si è accesa con un elegante happening enogastronomico, dove i vini Ippolito 1845 hanno accompagnato le creazioni dello chef Christian Spalvieri, dando vita a un connubio perfetto tra gusto e cultura, territorio e talento.

Un riconoscimento importante, quello riservato al Cirò, che conferma il momento straordinario del vino calabrese, oggi sempre più apprezzato dalla critica e protagonista sulle tavole più prestigiose. La partecipazione di Ippolito 1845 a un evento di tale risonanza testimonia come il comparto vitivinicolo regionale sia diventato uno dei motori economici e identitari della Calabria, capace di portare nel mondo la storia, il carattere e l’eleganza del suo territorio.

Una serata che ha unito cinema e vino, arte e passione, in un brindisi che profuma di Calabria e che celebra la bellezza delle storie, dei volti e dei sapori italiani.