Cresce e si rafforza la squadra del Moto Club Crotone “Ugo Gallo”, che nei giorni scorsi ha completato la composizione del proprio Consiglio Direttivo e definito lo Staff Organizzativo per la stagione 2026. Le nuove nomine, ufficializzate dal Direttivo, si inseriscono in un naturale riassetto interno e segnano un passo significativo verso una gestione più moderna, efficiente e partecipata, fondata sulla valorizzazione delle competenze e della passione dei soci e su una programmazione puntuale delle attività future.

Tra le iniziative in fase di valutazione, il Club sta considerando anche la possibilità di riportare a Crotone, nel 2027, gli Internazionali d’Italia Supermarecross, uno degli eventi più prestigiosi del motocross nazionale, che nelle passate edizioni ha richiamato appassionati e piloti da tutta Italia.

A seguito del recente riassetto organizzativo, il Consiglio Direttivo risulta così composto:

Presidente Fabio Gallo – Vice Presidenti Giorgio Aloisio e Vincenzo Tommasini – Segretario Massimo Gallo – Economo Emilio Ape – Direttore Sportivo Claudio Carallo – Consiglieri: Sebastiano Defonte, Franco Fabiani, Giuseppe Sansalone e Luca Tricoli.

Lo Staff Organizzativo, che affiancherà il Direttivo nella pianificazione delle attività e nella gestione operativa del Club, è così strutturato:

Coordinatore Staff Organizzativo e Responsabile Organizzazione Eventi Luca Tricoli – Medico Sociale Francesco Polimeno – Referente Moto d’Epoca e Tesseramento Massimo Gallo – Referente Motocross, Impiantistica Sportiva ed Educazione Stradale Fabio Gallo – Referente Mototurismo Carmine Camposano – Referente Tecnico Vincenzo Camposano – Referenti Rapporti Istituzionali Giorgio Aloisio e Marco Pisani – Responsabile Area Legale Mario Nigro – Responsabile Comunicazione Antonella Marazziti – Responsabile Immagine e Grafica Giuseppe Sansalone – Responsabile Iniziative di Solidarietà e Beneficenza Francesco Laratta – Responsabile Marketing e Partnership Paolo Polimeni – Responsabile Merchandising, Materiali e Contenuti Audiovisivi Piera Abbruzzese.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Presidente Fabio Gallo ha così commentato il nuovo assetto:

«Il completamento del Direttivo e la definizione dello Staff Organizzativo rappresentano per noi un momento di crescita e di consolidamento. La nostra è una squadra forte, coesa e motivata, pronta ad affrontare con passione le sfide che ci attendono. Vogliamo continuare a promuovere lo spirito autentico del motociclismo, fondato su passione, amicizia e spirito di squadra».

Il Moto Club Crotone “Ugo Gallo”, che il prossimo 22 novembre festeggerà 46 anni di attività, guarda al futuro con entusiasmo e progettualità, con una struttura dinamica, una visione chiara e una rete di competenze sempre più ampia, pronta a proiettare la tradizione motociclistica crotonese verso nuovi traguardi.