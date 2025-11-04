Si è svolta giovedì 30 ottobre, presso la Cittadella regionale, la conferenza stampa di presentazione del 5° Salone Internazionale DeGusto, in programma dal 15 al 18 novembre al Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro. Un evento che si conferma tra i più attesi nel panorama enogastronomico e fieristico del Sud Italia, con un programma ricchissimo e una partecipazione istituzionale e professionale di alto profilo.

A moderare l’incontro il giornalista Francesco Mannarino, che ha introdotto i numerosi ospiti e relatori. A coordinare il programma del Salone sarà la giornalista Giusy Ferraina, affiancata da prestigiose realtà del settore: Conpait con Marco Carelli, Fic con Carmelo Fabbricatore e Sca per le semifinali nazionali, presentate da Rachele Grandinetti. Al termine della conferenza anche una degustazione di pizza con Luca Tudda e vini del cirotano con il produttore D’Agostino.

Tra i presenti alla conferenza stampa anche gli organizzatori di Cosenza Eventi, Salvatore, Antonella e Francesca, insieme a Fulvia Caligiuri, direttrice di Arsac, Giuseppe Iritano, direttore del Dipartimento regionale, e Giuliana Furrer, assessora alle Attività produttive del Comune di Catanzaro. A testimoniare il forte coinvolgimento del tessuto produttivo e formativo calabrese, sono intervenuti anche Silvano Barbalace di Confartigianato Calabria, Gianni Guido per i buyer internazionali, Settimio Pisano della Fondazione Politeama e Giorgio Durante per la formazione ITS.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il Salone si estende su una superficie di 40mila metri quadrati, con 5 mila mq dedicati all’area espositiva e 11mila mq di parcheggi. Oltre 140 espositori provenienti da tutta Italia animeranno la manifestazione, che si articolerà in talk, showcooking, incontri B2B, presentazioni di libri e momenti di formazione.

Tra gli ospiti più attesi figura il celebre pizzaiolo Luciano Sorbillo, mentre il TG5, con il giornalista Gioacchino Bonsignore, dedicherà ben due servizi all’evento, contribuendo a dare visibilità nazionale all’iniziativa. Non mancheranno anche firme prestigiose del giornalismo enogastronomico come Luciano Pignataro.

Il Salone DeGusto si conferma così come un crocevia di eccellenze, innovazione e promozione territoriale, capace di valorizzare le competenze locali e attrarre l’interesse di operatori e media da tutta Italia.