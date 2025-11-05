Nell’ambito di una serie di attività di controllo in materia di Polizia Ittica e Marittima, disposte dal Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, il personale della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, nella giornata di ieri, in località Cirò Marina (KR), ha intercettato e fermato un furgone con all’interno undici esemplari di tonno rosso Thunnus Thynnus, per un peso complessivo di circa 270 kg, destinati ad essere immessi sul mercato.

Al conducente del mezzo è stato elevato un verbale di 2.600 euro per aver violato il D.Lgs. 4/2012 ed è stato effettuato il sequestro di tutto il prodotto ittico presente all’interno del furgone. Così come disposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, essendo state raggiunte le soglie relative alle quote assegnate ai Compartimenti Marittimi dello Ionio e del Tirreno per l’anno in corso, è fatto divieto, a qualsiasi titolo, di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare esemplari di tonno rosso.

Gli undici esemplari di Thunnus Thynnus sequestrati, sottoposti ad ispezione da parte del personale dell’Asp di Crotone per le verifiche igienico-sanitarie di competenza, sono stati dichiarati idonei al consumo umano e, pertanto, sono stati devoluti in beneficenza ad enti caritatevoli presenti sul territorio crotonese.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo finalizzate a contrastare fenomeni di frode alimentare e garantire standard elevati di sicurezza per i consumatori. L’attività svolta testimonia l’impegno delle Fiamme Gialle nel tutelare la qualità dei prodotti immessi sul mercato e nel reprimere ogni forma di illecito nel settore agroalimentare.