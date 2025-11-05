Convegno sul tema: “La forza della Solidarietà – dall’Io al Noi”
Il Movimento Vivere In nell’ambito delle attività culturali promosse per il nuovo anno, ha organizzato la conversazione sul tema: La forza della Solidarietà dall’Io al Noi.
L’incontro, che vedrà il contributo di S.E. Mons. Alberto Torriani, Arcivescovo di Crotone Santa Severina, e dell’Avv. Eugenio Scagliusi, direttore responsabile della rivista Vivere In, vuole essere un’occasione per valorizzare la solidarietà come aspetto qualificante dell’umano vivere ed agire, alla luce del magistero della Chiesa.
Introduce la serata don Antonio Arcuri, che guida il percorso di approfondimento della dottrina sociale della Chiesa con il Movimento Vivere In.
Invitiamo a partecipare tutti coloro che sono interessati ad un tema che riguarda la nostra storia personale e sociale.
