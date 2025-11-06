Venerdì 7 novembre 2025 – Ore 18.00 – Sala Consiliare del Comune di Crotone

Crotone, 4 novembre 2025 – Sarà Crotone a ospitare la prima presentazione ufficiale del romanzo Chi vive d’amore. Il Cannoniere, scritto dal Vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto e dal pluripremiato autore Antonio Barracato, edito da Edizioni Minerva. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone (piazza della Resistenza).

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Nicola Corigliano, assessore alla Cultura del Comune di Crotone, Santo Vazzano del Consorzio Jòbel e Patrizia Pagliuso dell’associazione Mutamenti.

A dialogare con gli autori sarà Riccardo Giacoia, caporedattore del TGR Rai Calabria, con la partecipazione straordinaria del maestro orafo Gerardo Sacco, testimone d’eccezione di una serata dedicata alla forza dei valori e della passione.

Il romanzo Chi vive d’amore. Il Cannoniere racconta la storia di Paolino Rinaldi, un ragazzo cresciuto nell’hinterland milanese che, grazie all’amore per il calcio, riesce a riscattarsi da un’infanzia difficile.

Attraverso le pagine del libro, Proietto e Barracato intrecciano sport, emozioni e valori universali, mostrando come la passione e la solidarietà possano diventare strumenti di rinascita personale e sociale.

Con una prefazione di Federica Cappelletti Rossi, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica FIGC, il romanzo invita a riflettere sull’importanza dei legami autentici, della resilienza e del coraggio di credere nei propri sogni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Crotone, dal Consorzio Jòbel, dal Museo e Giardini di Pitagora, dall’associazione Mutamenti e da diverse realtà culturali del territorio, rappresenta un momento di confronto tra letteratura, sport e impegno sociale, nel segno dei valori più profondi dello sport e della vita. L’evento rientra tra gli appuntamenti di ioleggoperchè, progetto di Aie, Associazione italiana editori, per la crescita delle biblioteche scolastiche.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Gli autori

Massimo Proietto Giornalista e Vicedirettore di Rai Sport.

La sua gavetta inizia a sedici anni nelle tv private, per poi approdare dopo anni come inviato, a Rai1 in programmi quali Sabato & Domenica, Uno Mattina in famiglia, Linea Verde, Verde Mattina, conducendo inoltre importanti programmi dedicati al Festival di Sanremo. Tra le sue ultime esperienze vi è quella di inviato de La vita in diretta per Rai1 e de I fatti vostri per Rai2.

Tra gli appuntamenti più importanti in carriera ha condotto dallo Sferisterio di Macerata Musicultura, il festival della musica popolare e d’autore, trasmesso dalla Rai. In forza a Rai Sport, nella veste di conduttore e inviato è stato alla guida di C Siamo, storica trasmissione dedicata alla serie C. Dal 2018 è Cavaliere al Merito della Repubblica per riconosciute qualità professionali.

Antonio Barracato – Laureato con lode all’Accademia delle Belle Arti, è poeta, scrittore, regista e fondatore e presidente del Cenacolo Letterario di Cefalù. Da anni si dedica con passione alla valorizzazione e alla diffusione della cultura nel suo territorio e non solo. È ideatore e organizzatore del Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Città di Cefalù”, nonché promotore di numerose iniziative culturali e letterarie. Ha ottenuto oltre 600 riconoscimenti letterari e ha pubblicato quattro romanzi e dieci silloge.