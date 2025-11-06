Crotone, 04/11/2025 — Crotone Sotterranea – Sito Bper amplia i propri orari di apertura per il periodo invernale: dal 4° novembre al 31 dicembre 2025.
Sarà possibile visitare Crotone Sotterranea tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, offrendo così un’opportunità in più per scoprire il patrimonio nascosto della città.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’accordo del contratto di sponsorizzazione per LA VALORIZZAZIONE DEL SITO in collaborazione tra il Consorzio Jobel e BPER Banca, che da tempo sostengono la valorizzazione del sito e le attività di promozione culturale legate al progetto.
Grazie a questa partnership, il percorso di Crotone Sotterranea continua a crescere come luogo di conoscenza, identità e partecipazione, rendendo accessibili al pubblico le straordinarie testimonianze del passato crotonese.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 0962/27697
email: info@jobel.org
Lascia un commento