Il Circolo Ibis per l’Ambiente ODV dà il via alle attività invernali con un’affascinante escursione alla scoperta di Carello Inferiore, il suggestivo borgo fantasma immerso nella valle del fiume Neto.

L’appuntamento è fissato per domenica 9 novembre, alle ore 9.30 in P.le Nettuno (Crotone).

Accompagnati dagli esperti soci del Circolo, i partecipanti vivranno un’esperienza unica tra natura e memoria, lungo un percorso che si snoda per circa 7 km (andata e ritorno) con un dislivello di 250 metri, classificato come E – Escursionistico.

Il borgo, abbandonato negli anni ’70, conserva ancora oggi un fascino senza tempo: tra rovine, silenzi e paesaggi incontaminati, sarà possibile riscoprire l’atmosfera di un’epoca ormai lontana, in un contesto di grande valore naturalistico.

Per partecipare è necessario essere equipaggiati con scarpe da trekking, giacca antivento/pioggia, pranzo al sacco e acqua.

La quota di partecipazione, comprensiva di assicurazione personale, è di 20 euro (bambini gratis).

La prenotazione e la registrazione sono obbligatorie.

Segreteria Circolo Ibis: 349 4674358

Con questa iniziativa, il Circolo Ibis inaugura ufficialmente il calendario delle attività invernali 2025, continuando il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e nella promozione di un turismo sostenibile e consapevole.