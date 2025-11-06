In data odierna, 4 novembre 2025, presso la Sede Arcivescovile di Crotone, si è svolto un incontro istituzionale tra Sua Eccellenza Mons. Torriani, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina, e il Capitano Girolamo Parretta, Presidente del Circolo Ibis.

Il Circolo Ibis, fondato nel 1981 e operante nel centro storico di Crotone, rappresenta da oltre quarant’anni una realtà viva e attenta alle dinamiche sociali, culturali e generazionali del territorio.

L’incontro si è incentrato su una riflessione condivisa riguardo alle problematiche generazionali che interessano in modo particolare il centro storico crotonese, con l’obiettivo di individuare percorsi di collaborazione volti a promuovere progetti di sviluppo sociale, culturale e comunitario, con un’attenzione speciale ai giovani.

Sua Eccellenza Mons. Torriani ha manifestato profondo interesse per le proposte illustrate dal Presidente Parretta, esprimendo la piena disponibilità dell’Arcidiocesi a collaborare con il Circolo Ibis, le parrocchie del centro storico e gli uffici della Curia, in un’ottica di sinergia e di servizio al bene comune.

L’incontro si è concluso in un clima di cordiale dialogo e reciproca stima, con l’impegno a proseguire nelle prossime settimane un percorso di confronto operativo. Seguiranno aggiornamenti sulle iniziative e i progetti che nasceranno da questa collaborazione.