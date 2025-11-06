Domenica 2 novembre 2025, presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia, si è svolta con grande successo, la fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Juniores di Karate – Kata e Kumite, organizzata dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria – Settore Karate, presieduto dalla Dott.ssa Viola Zangara. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione, confermando l’importanza e la vitalità del karate calabrese.

Il Team dell’ASD Martial Kroton Ryu, guidato dal Tecnico Carlo Bellino e coadiuvato dalla cintura nera Clara Nino, ha ottenuto risultati importanti, dimostrando impegno e talento. Nella specialità Kumite “combattimento”, il nostro atleta Mario Di Fede ha conquistato il 1° posto, aggiudicandosi la Medaglia d’Oro nella categoria kg +86. Altri atleti del team si sono distinti con buone prestazioni: Alessio Pio Garofalo ha ottenuto il 7° posto nella categoria kg 55, mentre Cristiano Attilio Ioppoli ha raggiunto il 7° posto nella categoria kg 61. È importante sottolineare che questi tre atleti hanno partecipato alla gara juniores pur essendo ancora della classe cadetti, dimostrando così grande determinazione e capacità. Nella specialità Kata “forme”, Sarah Emanuela Monteleone ha brillato conquistando il 2° posto e la Medaglia d’Argento.

Grazie ai loro straordinari risultati, Mario Di Fede e Sarah Emanuela Monteleone hanno ottenuto il pass per il Campionato Italiano, che si svolgerà ad Ostia Lido dal 21 al 23 novembre. L’ ASD Martial Kroton Ryu desidera augurare ai due atleti un forte in bocca al lupo per questo prestigioso evento nazionale, certi che porteranno con orgoglio i colori della nostra città, Crotone, e della nostra associazione.