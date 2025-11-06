Riga e Cantafora rilanciano la richiesta di un Centro Oncologico d’Eccellenza

ONA: dati preoccupanti sui pazienti oncologici a Crotone. Riga e Cantafora rilanciano la richiesta di un Centro Oncologico d’Eccellenza

I dati dell’ONA devono rappresentare un campanello d’allarme per tutti: non possiamo più permetterci di ignorare la gravità della situazione. La salute dei cittadini deve essere, e restare sempre, la priorità assoluta.I dati recentemente diffusi dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), che evidenziano livelli di inquinamento elevati nei pazienti oncologici del territorio crotonese, destano profonda preoccupazione e impongono una riflessione seria e immediata da parte di tutte le istituzioni competenti.

Si tratta di un’analisi e di una ricerca realizzate anche grazie all’impegno di cittadini attenti e sensibili, che hanno contribuito con dedizione a far emergere un quadro sanitario e ambientale che non può e non deve essere sottovalutato.

Tali risultati confermano, purtroppo, ciò che da tempo molti di noi sostengono con forza: Crotone continua a pagare le conseguenze di anni di incuria ambientale, ritardi nella bonifica dei siti contaminati e mancanza di interventi strutturali e coordinati. La salute dei cittadini è un diritto fondamentale e va tutelata con ogni mezzo.

Proprio per questo motivo, abbiamo presentato all’attenzione del Consiglio Comunale una mozione approvata all’unanimità, con la quale si chiede l’istituzione di un Centro Oncologico d’Eccellenza a Crotone, che non solo serva la città, ma sia un punto di riferimento per tutta la Regione Calabria, con particolare attenzione ai territori della Zona SIN Crotone-Sibari, duramente colpiti da inquinamento industriale e da un alto tasso di patologie oncologiche.

Un hub di questo tipo rappresenterebbe un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità regionale e un atto di giustizia verso i cittadini che da troppi anni affrontano, spesso in solitudine, il dramma della malattia oncologica. Garantire a tutti i cittadini della regione la possibilità di accedere a diagnosi, cure e assistenza specialistiche senza dover lasciare la propria area di residenza significa restituire dignità, sicurezza e fiducia nel sistema sanitario pubblico.

Riteniamo tuttavia che questa battaglia non debba appartenere solo a noi amministratori. Per questo motivo, annunciamo la volontà di costituire un Comitato Promotore cittadino, aperto alla partecipazione di cittadini, associazioni, professionisti e istituzioni, con l’obiettivo di sostenere in maniera unitaria la richiesta di un Centro Oncologico regionale a Crotone.

Desideriamo ribadire con chiarezza che non si tratta di un’iniziativa di carattere politico o elettorale, ma di una necessità concreta e urgente per la nostra comunità e per l’intera Calabria. Crotone e la regione hanno bisogno di risposte reali, di interventi mirati e di una strategia complessiva di bonifica e prevenzione.

I dati dell’ONA devono rappresentare un campanello d’allarme per tutti: non possiamo più permetterci di ignorare la gravità della situazione. La salute dei cittadini deve essere, e restare sempre, la priorità assoluta.

Salvo Riga

Anna Maria Cantafora

Consiglieri Comunali di Crotone