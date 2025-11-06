Presentazione del romanzo “Chi vive d’amore. Il Cannoniere” di Massimo Proietto, Vicedirettore di Rai Sport.

Crotone ospita la prima presentazione del romanzo “Chi vive d’amore. Il Cannoniere” di Massimo Proietto, Vicedirettore di Rai Sport, e Antonio Barracato, pluripremiato autore e poeta, edito da Edizioni Minerva.

L’evento si terrà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Crotone.

La serata, organizzata dal Consorzio Jòbel, dal Museo e Giardini di Pitagora e dall’associazione Mutamenti, patrocinata dal Comune di Crotone, rappresenta un importante momento di incontro tra letteratura, sport e impegno sociale.

Dopo l’introduzione di Nicola Corigliano, Santo Vazzano (Jòbel) e Patrizia Pagliuso (Mutamenti), e i saluti istituzionali dell’assessore Nicola Corigliano, dialogherà con gli autori Riccardo Giacoia, caporedattore del TGR Rai Calabria, con la partecipazione straordinaria del maestro orafo Gerardo Sacco.Il romanzo, con prefazione di Federica Cappelletti Rossi, racconta la rinascita di un giovane attraverso il calcio, esaltando i valori di passione, solidarietà e riscatto.