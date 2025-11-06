Nell’ambito dello Sportello Divulgativo del GAL Kroton – Misura 1.2.1 del PSR Calabria 2014–2020, saranno realizzati due laboratori tematici dedicati all’innovazione tecnologica in agricoltura: “Ecodrone” e “Dronetech”.

L’iniziativa si propone di favorire la divulgazione di buone pratiche e conoscenze innovative a sostegno degli agricoltori, dei tecnici del settore e di tutti gli interessati alle nuove frontiere dell’agricoltura sostenibile.

I laboratori offriranno un percorso formativo e dimostrativo sull’utilizzo dei droni per il monitoraggio ambientale, la gestione efficiente delle risorse naturali e la raccolta di dati utili alla pianificazione agricola.

Attraverso sessioni teoriche e pratiche, i partecipanti potranno conoscere da vicino le potenzialità delle tecnologie digitali e le applicazioni concrete nel campo dell’agricoltura di precisione.

L’attività rientra tra le azioni di divulgazione previste dal GAL Kroton per promuovere la competitività, la sostenibilità e la digitalizzazione del territorio rurale.I laboratori saranno aperti ad agricoltori, studenti, tecnici e cittadini interessati alle innovazioni nel settore agricolo e ambientale.

Per info 0963/935924 info@galkroton.com