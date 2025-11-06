L’Istituto Comprensivo “Papanice Alfieri”, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Calabria, promuove la Settimana della Consapevolezza Digitale, un’iniziativa dedicata all’educazione all’uso responsabile e sicuro delle tecnologie.
Per l’occasione sono previsti due appuntamenti che coinvolgeranno studenti e famiglie:
• Martedì 12 novembre, alle ore 12, incontro con gli studenti della scuola secondaria di primo grado;
• Giovedì 14 novembre, alle ore 16.30, incontro riservato ai genitori degli alunni.
Entrambi gli incontri si terranno presso il plesso Alfieri e vedranno la partecipazione della Dirigente scolastica Concetta Masi, degli operatori del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale di Crotone e del referente per il bullismo dell’istituto, Ettore Pontieri.
L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione che l’Istituto porta avanti per promuovere una cultura digitale consapevole, capace di prevenire i rischi della rete e valorizzare le potenzialità educative del mondo digitale.
