Un viaggio nel cuore nascosto della città, alla scoperta delle sue radici più profonde. Domenica 9 novembre 2025 si terrà una visita guidata speciale all’interno della Crotone Sotterranea – Sito Bper, un luogo ricco di storia, testimonianze e tracce archeologiche che raccontano la lunga evoluzione urbana della città.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere e interpretare il patrimonio archeologico custodito nel sottosuolo cittadino, spesso invisibile ma fondamentale per comprendere l’identità storica di Crotone.

A condurre l’esperienza sarà Pino Nicoletti, archeologo con una lunga esperienza negli scavi dell’area crotonese. Profondo conoscitore della stratificazione storica urbana, Nicoletti offrirà ai partecipanti una lettura chiara e coinvolgente del sito, mettendo in relazione reperti, contesti e ricostruzioni del passato con il tessuto moderno della città.

La visita si propone non solo come esplorazione fisica di ambienti sotterranei, ma anche come occasione di racconto, riflessione e dialogo su come la storia continui a vivere e trasformarsi negli spazi quotidiani della città contemporanea