Prima seduta questo pomeriggio. Il rettore Greco ha invitato i componenti a un lavoro comune fondato su confronto e condivisione di intenti

Prima seduta e insediamento ufficiale oggi per il nuovo Senato Accademico dell’Università della Calabria. L’incontro si è svolto questo pomeriggio presso la Sala Consiglio del cubo 25B. Una scelta non soltanto logistica, ma anche simbolica: il rettore Gianluigi Greco, che per statuto presiede il Senato, ha inteso infatti riportare le sedute dell’organo di rappresentanza e di governo scientifico e didattico dell’Ateneo in uno spazio capace di stimolare la partecipazione collegiale e un confronto diretto tra i suoi componenti. Ha così scelto di abbandonare la sala dell’University Club, concepita per attività di formazione e convegnistica, utilizzata come sede delle riunioni del Senato dal periodo del Covid in poi.

«L’insediamento del nuovo Senato Accademico – ha commentato Greco – rappresenta un momento di grande significato per la vita del nostro Ateneo e segna l’inizio di una fase importante per la comunità universitaria. Il Senato è il cuore del confronto democratico nel Campus, il luogo in cui la comunità universitaria si esprime nella sua pluralità di voci e competenze, in cui l’Ateneo riflette su sé stesso, elabora proposte e orienta le decisioni che incidono sulla vita accademica, scientifica e didattica. Mi auguro che questo mandato sia contrassegnato da spirito di collaborazione, ascolto reciproco e responsabilità condivisa: solo così potremo costruire un’università sempre più innovativa, aperta e capace di rispondere alle sfide del presente».

Nel corso della riunione di insediamento, è stato inoltre definito il coordinamento delle quattro commissioni senatoriali – Didattica, Indirizzo Strategico, Normativa e Governo d’Ateneo e Ricerca e Terza Missione – affidato rispettivamente a Francesco Plastina, Maurizio Muzzupappa, Fabrizio Luciani e Raffaele Perrelli.

IL NUOVO SENATO ACCADEMICO. Alla luce delle elezioni dello scorso 29 ottobre, ad oggi l’organo è composto da quindici docenti (di cui un professore associato e 9 direttori di dipartimento, nel rispetto delle quote minime previste dallo Statuto), due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quattro degli studenti (eletti nel 2024).

Professori e ricercatori di ruolo:

A rappresentare il personale tecnico-amministrativo sono Paola Dodaro ed Ernesto Oliverio. Completano il gruppo dei senatori i rappresentanti eletti dalla componente studentesca Benito Simone D’Adamo, Antonio Guarascio, Mariano Parise e Pantaleone Telemaco Pedace che resteranno in carica fino a giugno 2026.