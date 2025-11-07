Riceviamo e pubblichiamo: LNDC denuncia il crimine e lancia un appello ai cittadini per individuare il responsabile.



La cagnolona, arrivata dalla Russia e salvata da morte certa, viveva con la sua umana, quando uscendo di casa per la solita passeggiata il 29 ottobre scorso è stata raggiunta da un colpo di fucile non appena entrata nel bosco dove era solita giocare con gli altri cani. LNDC Animal Protection sporge denuncia e lancia un appello a tutti i cittadini che possano avere informazioni utili a individuare il colpevole di questa barbarie e a scrivere ad avvocato@lndcanimalprotection.org. “È gravissimo trovare la morte in un luogo reputato sicuro. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché questo crimine non resti impunito”, ha affermato la presidente LNDC Piera Rosati

Crotone, 5 novembre 2025 – Un nuovo raccapricciante episodio ha scosso la provincia di Crotone -precisamente Trepidò Sottano e Soprano, frazione di Cotronei – dove il 29 ottobre scorso la cagnolona Bruna è stata raggiunta da un colpo di fucile mentre si addentrava nel boschetto vicino casa, dove era solita andare insieme alla sua compagna umana, per correre e giocare insieme ad altri amici a quattro zampe. Arrivata dalla Russia tre anni fa, e salvata da morte certa, ha trovato la morte in una giornata tranquilla e uguale a tante altre, in un luogo considerato sicuro e familiare. LNDC Animal Protection, appena saputo il fatto, ha attivato i propri legali sporgendo denuncia contro ignoti ed esprime profonda vicinanza al dolore della sua compagna umana.



“Lanciamo contestualmente un appello alla cittadinanza, perché si possa scoprire il prima possibile chi sia stato l’autore di questo gesto criminale oltre che omertoso”, ha affermato la presidente LNDC Piera Rosati: “Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché questo reato non resti impunito e perché sia fatta giustizia. Chi impugna un’arma deve essere consapevole della responsabilità che comporta”, aggiunge Rosati: “Ci sono probabilità che l’autore sia un cacciatore che si trovava nel bosco e, vedendo un movimento tra gli arbusti, ha pensato di aprire il fuoco contro un animale. È gravissimo trovare la morte in un luogo reputato sicuro e non potere più nemmeno essere liberi di andare a fare una passeggiata in un luogo familiare come questo, dove la donna e i suoi cani andavano sempre. Invitiamo chiunque possa fornire informazioni utili all’individuazione del colpevole a contattare avvocato@lndcanimalprotection.org, garantendo il pieno anonimato”.

Bruna è stata trovata dalla sua proprietaria, che l’ha sentita guaire subito dopo avere udito gli spari, ma una volta trovata era già in fin di vita, con il sangue che le usciva dalla bocca. Sul posto è arrivata la Polizia locale e il giorno successivo il corpo è stato portato all’istituto zooprofilattico di Crotone per la necroscopia. LNDC annuncia che seguirà da vicino la vicenda.