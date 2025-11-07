Cirò Marina si prepara a vivere un altro grande momento di festa e condivisione. Domenica 9 novembre 2025, a partire dalle ore 18:00, Piazza Kennedy ospiterà la Festa di San Martino e del Mare, un evento che unisce due anime del territorio: la cultura contadina legata al vino novello e l’identità marinara del borgo costiero.

Organizzata con il supporto del Comune di Cirò Marina e degli operatori locali, la manifestazione offrirà un percorso tra sapori tipici, vini del territorio, musica e intrattenimento popolare. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e culturali, sostenuto anche da enti regionali ed europei.

A condurre la serata sarà il team di Jonica Radio, che accompagnerà il pubblico con musica e momenti di animazione. L’intrattenimento principale sarà affidato al gruppo Calabriasona, simbolo dell’etno folk popolare che da anni porta in scena la musica tradizionale calabrese, capace di trasformare ogni piazza in una grande festa collettiva.

Protagonisti della serata saranno il vino novello, come da tradizione legata a San Martino, e le specialità di mare, espressione della storica attività dei pescatori di Cirò Marina. Un connubio che racconta l’identità del territorio, tra colline vitate e una costa ricca di storia e di eccellenze.

La Festa di San Martino e del Mare si annuncia quindi come un appuntamento da non perdere per residenti e visitatori: un’occasione per scoprire sapori autentici, riscoprire le tradizioni popolari e vivere insieme un momento di festa in uno dei luoghi simbolo della città.

L’appuntamento è per domenica 9 novembre, Piazza Kennedy – Cirò Marina (KR). Una serata all’insegna della cultura, della buona musica e delle eccellenze locali.