Si prepara un altro fine settimana di grande attività sportiva per il karate dell’Accademia Karate Crotone. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre il PalaPellicone di Ostia ospiterà la tappa romana della Open League FIJLKAM, evento ormai riferimento per le categorie giovanili, vedrà i crotonesi Simone Paturzo U21 e Vittorio Simbari U18 in gara fra i 1.350 atleti e atlete provenienti da 270 club di tutta Italia, impegnati nelle specialità di kata e kumite. In palio punti preziosi per il ranking nazionale FIJLKAM. Tre giornate dense di incontri, con un programma che coinvolgerà le classi sia nel kata che nel kumite. Ogni giornata comincerà alle 9:00 del mattino e si chiuderà con le premiazioni delle categorie in gara. L’ingresso al pubblico è libero per tutta la durata dell’evento. Per chi vuole passare un weekend a bordo tatami, il PalaPellicone sarà il posto giusto per seguire da vicino le giovani promesse del karate italiano. Per chi invece non potrà esserci, è prevista la diretta streaming. Tutte le informazioni, i dettagli aggiornati e i risultati live sono disponibili sulla piattaforma dedicata: FIJLKAM Karate. Mi faccio portavoce insieme al maestro Stefanizzi e di tutta l’”Accademia” – dice il M°Enzo Migliarese – per augurare un sincero in bocca al lupo ai crotonesi e a tutti i partecipanti allo speciale evento.

