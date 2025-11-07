È iniziato stamane a Cariati il Convivio della Solidarietà, evento nazionale che celebra il connubio tra cibo, cultura e valori condivisi.

Le Confraternite del gusto da tutta Italia, giunte in Calabria per tre giorni, sono pronte a vivere un’esperienza immersiva tra tradizioni, sapori e territori. Il programma del Convivio, organizzato dalla Confraternita della Pignata, ha preso il via con il raduno in Piazza Museo del Mare, nel cuore del centro storico di Cariati. I primi ospiti, provenienti dal Veneto, sono stati accolti con calore e entusiasmo, dando il via a un itinerario che unisce l’enogastronomia alla scoperta del patrimonio calabrese. La mattinata è proseguita con la Wine Experience presso le Cantine Senatore di Cirò, dove i partecipanti hanno potuto degustare i rinomati vini locali e conoscere le tecniche di produzione. A seguire, il trasferimento a Crucoli ha offerto un pranzo conviviale offerto dall’Amministrazione Comunale, accompagnato da una passeggiata nel borgo antico e degustazioni di prodotti tipici.

Domani, sabato 8 novembre, il Convivio entrerà nel vivo con il Convegno “Sviluppo e crescita del territorio attraverso la ricerca del bene comune”, ospitato presso la storica sede Amarelli. L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli relatori:

– Tino Scopeliti, Presidente CONI Calabria

– Mariano Marchese, Presidente Nazionale Assocultura Confcommercio

– Giovan Battista Trebisacce, Docente Università della Calabria

– Domenico Nigro Imperiale, Priore Confraternita della Pignata

– Emilio Iantorno, Consigliere Nazionale F.I.C.E.

– Marco Porzio, Presidente Nazionale Fice

-Alberto Sebastiani delegato Fice per l’Europa

– Saverio Madera, Dirigente Istituto Alberghiero Corigliano-Rossano

– Enrico Miozzo, Maestro Congrega dei Radici e Fasioi

– Pippo Simone, Vice Presidente Nazionale dei Borghi più belli d’Italia. A moderare il dibattito sarà il giornalista Francesco Mannarino, già autore di numerosi approfondimenti sul valore culturale dell’enogastronomia.

Durante il convivio, è previsto il gemellaggio ufficiale tra la Confraternita della Pignata e la Congrega dei Radici e Fasioi, simbolo di un’Italia che si unisce nel nome della tradizione e della solidarietà. Il Presidente della FICE, Marco Porzio, sarà tra gli ospiti d’onore.

Il Priore Domenico Nigro Imperiale ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione: «È un momento di incontro, di scambio e di crescita. Invitiamo tutti a partecipare e a condividere con noi questo viaggio tra cultura e sapori». Il Convivio proseguirà fino a domenica 9 novembre con ulteriori appuntamenti culturali, degustazioni e visite guidate nei borghi calabresi.