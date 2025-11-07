Il Commissario Calamai: “Garantire ai cittadini un servizio di dialisi moderno, sicuro ed adeguato ai più elevati standard di cura”.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ha approvato la manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta di proposte di finanza di progetto a iniziativa privata per la progettazione, realizzazione e gestione di una nuova Unità Operativa di Dialisi presso l’Ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di ammodernare e potenziare il servizio dialitico del presidio ospedaliero, in risposta all’aumento del fabbisogno di prestazioni e alla necessità di adeguamento agli standard più recenti in materia di sicurezza, comfort e sostenibilità. Il nuovo reparto sarà progettato secondo criteri di efficienza energetica, innovazione tecnologica e qualità assistenziale, con dotazioni sanitarie di ultima generazione.

La procedura si inquadra nel modello di partenariato pubblico-privato (PPP), attraverso il quale l’ASP intende promuovere forme di collaborazione capaci di coniugare l’interesse pubblico con l’efficienza gestionale e la sostenibilità economica.

“Si tratta di un passo importante verso il miglioramento strutturale e organizzativo dell’Ospedale San Giovanni di Dio – ha dichiarato il Commissario Straordinario Monica Calamai – Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un servizio di dialisi moderno, sicuro e adeguato ai più elevati standard di cura, rafforzando al contempo la rete ospedaliera provinciale. In questo percorso, il confronto con l’ANED – Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, che rappresenta in modo autorevole le istanze dei pazienti, costituisce per noi un riferimento prezioso: la collaborazione con l’Associazione contribuisce a orientare le scelte dell’Azienda verso una sempre maggiore qualità e umanizzazione dell’assistenza.”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

L’ASP di Crotone, attraverso la direzione strategica, tiene in grande considerazione il contributo dell’ANED – rappresentata in Calabria dal delegato regionale Roberto Costanzo e, per il territorio di Crotone, dal referente Vincenzo Colacchio – con la quale è stato avviato un percorso di dialogo costante e di condivisione progettuale. Una sinergia che la Direzione riconosce come elemento di valore aggiunto, volto a migliorare la qualità complessiva dei servizi dialitici e la presa in carico dei pazienti nefropatici.

L’avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda e sul portale ANAC, a garanzia della massima trasparenza e par condicio tra gli operatori economici interessati.