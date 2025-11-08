Nella serata del 7 novembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Caccuri, con il supporto specialistico dei militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Cosenza, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare.

Nel corso delle verifiche, condotte presso alcuni esercizi di somministrazione e vendita di prodotti alimentari nei comuni di Caccuri e Castelsilano, i militari hanno accertato irregolarità in materia di tracciabilità degli alimenti, procedendo al sequestro amministrativo di diversi prodotti privi delle necessarie indicazioni di provenienza e all’elevazione di una sanzione amministrativa per un importo complessivo di euro 1.500,00.

Nel medesimo contesto operativo, è stata inoltre segnalata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone un’attività commerciale per ulteriori verifiche di competenza in materia igienico–sanitaria e pubblicitaria.

L’operazione rappresenta un chiaro esempio della sinergia operativa tra l’Arma Territoriale e i Reparti Speciali dei Carabinieri, una collaborazione che consente di coniugare la prossimità e la conoscenza capillare del territorio con le elevate competenze tecniche e specialistiche dei reparti dell’Arma, garantendo un’azione di controllo completa ed efficace a tutela della collettività.

Tale modello operativo, sempre più integrato, testimonia l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alle irregolarità nel settore alimentare, contribuendo in modo concreto alla sicurezza e alla salute pubblica.