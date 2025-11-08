Momenti di paura oggi a Crotone, intorno alle ore 13:30, quando una Fiat Punto ha preso fuoco mentre era in marcia in Piazza Alcide De Gasperi. L’incendio ha immediatamente attirato l’attenzione dei passanti, che hanno allertato i soccorsi tramite una chiamata d’emergenza.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone, che ha trovato l’autovettura già avvolta dalle fiamme, in particolare nel vano motore. L’intervento, condotto con la massima cautela, ha tenuto conto della particolare pericolosità della situazione: il veicolo, infatti, era alimentato sia a benzina che a GPL.

Grazie alla tempestività e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero raggiungere la parte posteriore dell’auto, dove si trova il serbatoio del gas liquefatto. Un’eventuale deflagrazione sarebbe potuta risultare devastante per le persone e i veicoli circostanti.

Il conducente, un anziano cittadino crotonese, è riuscito a fermare l’auto e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Le cause del rogo sono attualmente in corso di accertamento, ma non si esclude un guasto di natura elettrica o meccanica.

L’area è stata messa in sicurezza e il traffico, temporaneamente bloccato durante le operazioni di spegnimento, è tornato regolare dopo circa un’ora. L’intervento ha permesso di scongiurare conseguenze ben più gravi, grazie al coraggio e alla prontezza del personale dei Vigili del Fuoco di Crotone.