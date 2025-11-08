A Firenze oggi presentazione di Libertà è Democrazia, il partito nuovo della politica italiana ispirato ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa.
L’evento si svolgerà a Firenze presso lo Chalet Fontana, in viale Galileo Galilei 7, con inizio alle 16.45.
Verrà proposto il tema “La nuova formazione politica di orientamento cattolico”, Libertà è Democrazia, che mira a colmare il vuoto ormai evidente di partecipazione politica in Italia che ha portato la partecipazione alle elezioni sotto il 50%.
La proposta politica di Libertà è Democrazia punta sul rilancio della persona come punto centrale della società e sui principi della Dottrina Sociale della Chiesa come suoi principi fondanti.
Questo il programma:
Interverranno:
– ore 16.45: Dott.ssa Rosanna Purificato (moderatrice)
– ore 17.00: Dott. Corrado Salvatore (Coord. Città Metr. LeDFirenze)
– ore 17.15: Prof. Elisabetta Trenta (Già Ministro della Difesa)
– ore 17.30: On. Cinzia Dato (Politologa nazionale)
– ore 17.45: Interverranno i Dirigenti regionali e nazionali
– ore 18.15: Conclusioni con domande e interviste
– ore 18.45: Rinfresco per gli invitati
