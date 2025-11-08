Nel pomeriggio del 12 dicembre 2025, la Cittadella regionale di Catanzaro ospiterà un appuntamento dal profondo valore simbolico e umano: la celebrazione dei trent’anni del servizio 118 in Calabria. Un evento che intende rendere omaggio a tutti coloro che, in questi tre decenni, hanno contribuito a costruire e far crescere un sistema di emergenza efficiente, capace di salvare ogni giorno vite umane in tutta la regione.

La manifestazione, curata dal direttore scientifico-organizzativo Eliseo Ciccone, figura di spicco e tra i principali artefici della nascita e dello sviluppo del 118 calabrese, vedrà la partecipazione di autorità regionali, sanitari, soccorritori e volontari, riuniti per ricordare il cammino percorso e riflettere sulle prospettive future del servizio.

L’incontro prenderà avvio con i saluti istituzionali e con un momento dedicato al riconoscimento del lavoro svolto dalle donne e dagli uomini del 118, sempre in prima linea anche nelle situazioni più difficili. Seguiranno premiazioni e interventi tecnici che approfondiranno i temi legati all’evoluzione del sistema di emergenza, alle nuove tecnologie e ai progetti di potenziamento in corso, come l’integrazione con il numero unico europeo 112.

La giornata sarà arricchita da testimonianze dirette, racconti di esperienze di soccorso e dalla proiezione di materiali d’archivio che ripercorreranno trent’anni di attività, mostrando come il 118 sia diventato un punto di riferimento imprescindibile per la sanità calabrese. Non mancherà un momento conviviale, pensato per favorire l’incontro tra operatori, istituzioni e cittadini, in un clima di gratitudine e condivisione.

Durante la cerimonia sarà dedicato un ricordo speciale alle origini del servizio, nato nel 1995 a Crotone, dove fu attivata la prima centrale operativa del 118 in Calabria. Da quella realtà pionieristica prese avvio un percorso che ha portato alla costruzione di una rete regionale oggi capillare, moderna e perfettamente integrata nei sistemi nazionali di emergenza.

L’iniziativa, aperta al pubblico e a tutti i professionisti del settore sanitario, vuole rappresentare non solo una ricorrenza, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul valore dell’impegno, della formazione e dell’innovazione nel campo dell’emergenza-urgenza.

📍 Cittadella Regionale “Jole Santelli”, Catanzaro – 12 dicembre 2025, ore 15:30

🩺 Coordinamento scientifico e organizzativo: Eliseo Ciccone