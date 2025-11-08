Con il corso Abilitazione TFA Sostegno all’estero in Spagna e riconoscimento in Italia dal MIUR-MIM, hai l’opportunità di ottenere una specializzazione sul sostegno in Italia attraverso un percorso svolto in Spagna, interamente online e con riconoscimento nazionale.

Perché scegliere questo percorso?

Sarai preparato per un ruolo fondamentale: l’insegnante di sostegno non lavora solo con lo studente con disabilità, ma partecipa in modo attivo all’intera classe, promuovendo metodologie inclusive e supportando l’integrazione scolastica.

Non è richiesto un test d’ingresso, per un accesso più semplice e immediato.

Durata: 1.500 ore in modalità FAD (formazione a distanza) con 60 CFU riconosciuti.

Le lezioni sono interamente online e scaricabili, garantendo la massima flessibilità.

È incluso un corso di spagnolo livello B2 online, utile per affrontare la formazione all’estero.

Il titolo rilasciato è riconosciuto a livello nazionale e valido per inserirsi nelle graduatorie e nei concorsi pubblici.

A chi si rivolge

Il corso è pensato per:

Laureati magistrali o vecchio ordinamento.

Diplomati ITP o Scuola Magistrale ante 2001.

Coloro che desiderano incrementare il punteggio nelle GPS fino a 36 punti grazie a questa abilitazione.

Dettagli pratici

Modalità d’esame: test a risposta multipla online oppure in presenza in Spagna.

Tirocinio: svolto online, per garantire accessibilità anche da remoto.

Documenti richiesti: carta d’identità, tessera sanitaria, foto formato fototessera, pergamena del diploma, eventuali certificazioni 24 CFU o tre anni di servizio.

Costo: € 5.500,00 con possibilità di pagamento rateale.

I vantaggi per te

Formazione internazionale: vivere un’esperienza in Spagna arricchisce il profilo professionale e personale.

Piena flessibilità: studia dove vuoi e quando vuoi.

Investimento nella carriera: diventare insegnante di sostegno è un passo importante nel mondo della scuola e apre nuove opportunità lavorative.

Riconoscimento in Italia: un percorso conforme ai requisiti ufficiali per l’abilitazione al sostegno.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono aperte. È sufficiente presentare i documenti richiesti, completare l’iscrizione online e scegliere la modalità di pagamento più adatta. Dopo la registrazione, si accede subito alla piattaforma di formazione a distanza e si può iniziare il percorso.

Questa è la tua occasione per costruire il futuro!

Se desideri contribuire attivamente all’inclusione scolastica e ottenere una qualifica riconosciuta in Italia, scegli il corso di Abilitazione TFA Sostegno del Centro Formazione SECOM.

Approfitta della modalità online, del supporto linguistico e di un riconoscimento ufficiale: inizia oggi il tuo cammino verso una carriera di valore nel mondo della scuola.

Per informazioni contattare

Centro Formazione SECOM

CIRO’ MARINA KR

Tel. 0962 371572

Scrivici su WhatsApp 0962371572