Chi vive d’amore… per i libri: successo per il contest #ioleggoperché

Questa mattina, presso l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri, si è svolto il contest #ioleggoperché dal titolo “Chi vive d’amore… per i libri”, nell’ambito del progetto nazionale promosso da AIE per la crescita e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, a cui l’istituto aderisce da ormai dieci anni.

Ospite dell’iniziativa è stato Massimo Proietto, vicedirettore di Rai Sport, che ha incontrato gli alunni per presentare il libro “Chi vive d’amore. Il cannoniere”, scritto insieme ad Antonio Barracato. Una mattinata di festa dedicata all’amore per i libri, alla cultura e allo sport.



Ad aprire il contest è stata la performance dell’orchestra dell’Istituto, guidata dai docenti strumentisti Rosa Franco, Luca Campana e Giuseppe Scavelli, Stefania Giorgio, che ha eseguito il celebre brano di Rino Gaetano “Il cielo è sempre più blu”.

La dirigente scolastica, Concetta Masi, ha ringraziato l’autore per la sua presenza e ha sottolineato il valore del libro come testimonianza di resilienza, coraggio e speranza. Rivolgendosi agli studenti, li ha invitati a vivere questo loro “primo tempo” facendo ogni giorno il possibile per essere felici e resilienti, senza arrendersi di fronte alle difficoltà.



È seguito l’intervento di Massimo Proietto, che ha ricordato con emozione di essere stato alunno proprio dell’Istituto Papanice Alfieri e di aver mosso i primi passi nel giornalismo nella sua città prima di approdare in Rai. «Iniziare la professione dalla Calabria – ha detto – per me è stata una marcia in più.» Proietto ha invitato i ragazzi a credere nei propri sogni e a coltivarli con tenacia.



Gli studenti hanno poi partecipato a un reading del libro e rivolto numerose domande all’autore, mostrando entusiasmo e curiosità.



All’incontro è intervenuta anche Patrizia Pagliuso, delegata dell’associazione MutaMenti – oggi confluita in Kroton Sport&Social – che ha ricordato come proprio grazie a #ioleggoperché sia stata fondata, nel plesso della scuola secondaria di Margherita, una biblioteca che oggi conta oltre 2000 volumi, tutti titoli significativi della letteratura per ragazzi.



Un’iniziativa che ancora una volta conferma il ruolo della scuola come luogo di incontro, crescita e attenzione alla cultura, dove i libri diventano strumenti di identità, scoperta e futuro