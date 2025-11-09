Unico spumante calabrese premiato con il massimo riconoscimento, simbolo dell’eccellenza e della dedizione dell’enologia regionale.

Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che il nostro spumante Metodo Classico “Prestige” della Cantina Malena ha trionfato. L’unica azienda calabrese ad aver conquistato il prestigioso Platinum Award 2025 al rinomato Merano WineFestival.

​Questo altissimo riconoscimento è una straordinaria conferma della qualità ineguagliabile e del costante impegno e dedizione che la nostra cantina ripone nella produzione di bollicine d’eccellenza

Un premio che rappresenta non solo un importante risultato per la nostra cantina, ma anche un segnale di valorizzazione per l’enologia calabrese, che continua a esprimere talento, passione e potenziale straordinario.