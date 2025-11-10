Primavera 2, 8ª giornata: Bari-Crotone 3-0
Bari: Sanrocco, Campanelli, Carrieri, Polito (38’st Emiliano) , Dimonte, Soldani, Sassarini (35’st Mundo), Caputi (17’st Stoyanov), Sidibe (17’st Martire), Campagna, Keita (35’st Virginia). All. Anaclerio
Crotone: Paciotti, D’Oppido, Pagano, Bianchi, Adamo, Pierangeli, Valenza, Troiano, Sinopoli (38’st Marcocci), Terrasi, Buonaccorsi (30’st Lo Monaco). All. Corrado
Arbitro: Nico ValentiniReti: 35’pt Caputi (B), 20’st Stoyanov (B), 37’st Campagna (B)
Ammonizioni: Carrieri (B), Caputi (B), Sidibe (B), Polito (B), Stoyanov (B)
Espulsione: 20’st Pierangeli (C) per doppia ammonizione
