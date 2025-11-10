Corigliano-Rossano (CS) – La società sportiva Cirò Marina che corre ha preso parte con grande spirito sportivo alla Co.Ro. Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 km che ha visto 163 atleti tagliare il traguardo nella terza edizione della manifestazione, valida per l’assegnazione dei titoli provinciali FIDAL.

In una gara dal livello tecnico elevato, segnata dalla vittoria dell’azzurro Luca Ursano (Atl. Casone Noceto) con il nuovo record della manifestazione in 1h06’27”, gli atleti della società cirotana hanno saputo distinguersi per serietà, determinazione e spirito di gruppo.

A rappresentare Cirò Marina sul percorso di Corigliano-Rossano sono stati Cataldo Russo, Antonio Montesanto, Lamberto Giacinto e Vincenzo Nigro, tutti autori di prove meritevoli e concluse con tempi di valore.

In particolare, merita una citazione speciale la prestazione del giovane Vincenzo Nigro, che sta crescendo costantemente all’interno della squadra. Grazie alla sua dedizione quotidiana, alla partecipazione attenta agli allenamenti e alla programmazione settimanale della società, Nigro ha saputo portare a termine la mezza maratona con un tempo eccellente, correndo con continuità, senza mai fermarsi e mostrando grinta, determinazione e grande maturità sportiva.

«Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti, ma in particolare della crescita di Vincenzo Nigro – afferma il presidente Luigi Capitò – La sua prestazione è il simbolo di ciò che rappresentiamo: impegno, costanza, rispetto della fatica e amore per la corsa. Il nostro obiettivo è continuare a crescere come gruppo e portare con orgoglio il nome di Cirò Marina in tutta Italia».

La società Cirò Marina che corre conferma così il proprio percorso di sviluppo, promuovendo lo sport come occasione di benessere, amicizia e identità territoriale. La presenza alle gare non è solo competizione, ma rappresentazione viva di una comunità che crede nel movimento, nel sacrificio e nel miglioramento continuo.

Prossimi appuntamenti sono già in calendario, con lo sguardo sempre rivolto avanti e il cuore radicato nella nostra città.