La Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini immediatamente avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica guidata dal Dr. Domenico GUARASCIO, ha tratto in arresto un uomo, N.R. classe 1991, vittima del tentato omicidio verificatosi nella serata di sabato, in quanto trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa si è sviluppata in seguito alla sparatoria, verificatasi in via Nazioni Unite, nel quartiere Tufolo–Farina di Crotone, nel corso della quale un uomo è rimasto ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. Ad allertare le FF.OO. sono state le diverse chiamate pervenute al 112 NUE in cui si segnalava la presenza di un uomo riverso a terra e gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Scientifica che, dopo aver allertato il personale del 118 per le cure del caso, hanno immediatamente avviato le indagini volte a ricostruire la dinamica dei fatti. L’uomo, nel frattempo trasportato presso l’ospedale cittadino e scortato da un equipaggio della Polizia di Stato, è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed attualmente è in prognosi riservata.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che l’uomo ferito risultava utilizzatore di un’autovettura all’interno della quale, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 3,6 chilogrammi di hashish, suddivisi in panetti pronti per la successiva commercializzazione.

All’esito degli accertamenti esperiti, il soggetto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è attualmente piantonato presso il presidio ospedaliero.

Sono in corso approfondite e ininterrotte attività investigative finalizzate al rintraccio dell’autore del tentato omicidio che rimane al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nella prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento al contrasto del traffico di stupefacenti, attraverso una presenza capillare sul territorio e in stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria.