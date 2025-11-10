Scrive Marisa Luana Cavallo, Consigliera comunale – Crotone

Sono trascorsi dodici mesi dal mio precedente intervento su Piazzale Nettuno, che portò a una bonifica tanto necessaria quanto attesa.

Oggi, purtroppo, mi ritrovo a denunciare la stessa identica situazione di degrado, aggravata dalla presenza di persone senza dimora che sono costrette a vivere – letteralmente – sui tetti dei magazzini.

Quello che vediamo non è solo uno sfregio al decoro urbano.

È, prima di tutto, un dramma umano. Nessuno dovrebbe essere abbandonato a condizioni simili, esposto al freddo, al pericolo, all’assenza totale di dignità. Un anno fa ricordavo come ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, meriti di vivere con rispetto e sicurezza. Lo ribadisco con ancora più forza oggi: non possiamo voltarci dall’altra parte.

Allo stesso tempo, non possiamo ignorare l’impatto che questa situazione ha sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei residenti del quartiere. Piazzale Nettuno non può restare così: è necessario intervenire in modo rapido, efficace e soprattutto duraturo.

Chiedo all’Amministrazione un intervento immediato, non solo per ripristinare il decoro della zona, ma soprattutto per offrire una risposta concreta e strutturata a queste persone invisibili, che vivono ai margini senza alcuna tutela.

La città merita rispetto.

Le persone meritano dignità.

E chi governa ha il dovere di garantire entrambe le cose.