Si è conclusa con uno straordinario successo la sesta edizione del Campionato Mondiale XFC (Xtreme Fight Combat), svoltasi dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 a Pomezia (Roma), sotto l’egida dell’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane.

L’evento, dedicato alle discipline da combattimento come Boxe, Kick Boxing, K1, MMA e Grappling, ha visto la partecipazione di oltre 1300 atleti provenienti da tutto il mondo, confermandosi come una delle competizioni più imponenti e prestigiose nel panorama internazionale delle arti marziali.

A rappresentare con onore la Calabria e l’Italia è stato il Team Warpedo guidato dal Maestro Francesco Cataldo Pirillo,(Tecnico e Responsabile del settore Agonistico) che ha portato sul podio tutti e undici gli atleti in gara, conquistando un bottino eccezionale di 11 medaglie mondiali tra ori, argenti e bronzi.

Campioni Mondiali

• Filareti Cataldo – Campione mondiale Kick Boxing

• Prantera Ezio – Campione mondiale Kick Boxing

• Panetta Agnese – Campionessa mondiale K1

Vice Campioni Mondiali

• Zamfir Andrei – Vice campione mondiale K1

• Alboccino Lorenzo – Vice campione mondiale K1

• De Simone Francesco – Vice campione mondiale K1

Medaglie di Bronzo

Gaetano Gabriele – Bronzo K1

• Bevilacqua Eugenio – Bronzo K1

• Mauro Aurora – Bronzo K1

• Amodeo Angelica – Bronzo K1

• Ludovica Lonetti – Bronzo K1

Un risultato storico per la squadra calabrese, frutto di impegno, disciplina e spirito di gruppo. “Non posso che essere soddisfatto e orgoglioso di questi valorosi guerrieri – ha dichiarato il Maestro Pirillo – che hanno avuto il coraggio di affrontare avversari molto forti, alcuni dei quali alla loro prima esperienza mondiale in discipline impegnative come la K1 Full e la Kick Boxing, riportando vittorie straordinarie”.

Il Warpedo nato in Calabria dal Fondatore Maestro Giuseppe Romeo è molto più di una disciplina da combattimento: è una filosofia di vita che insegna rispetto, gentilezza, aiuto reciproco e coraggio, valori fondamentali che guidano gli atleti non solo sul ring o sul tatami ma anche nella vita quotidianità.

Il successo del Team Warpedo al Mondiale XFC di Pomezia rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche un messaggio di forza, perseveranza e orgoglio calabrese, che ancora una volta porta in alto il nome dell’Italia nel mondo delle arti marziali.