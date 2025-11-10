L’obiettivo era chiaro: mantenere il Palakro imbattuto. E le Sirene della Pallavolo Crotone lo centrano in pieno, superando con un netto 3-0 le giovani atlete del Palermo, ancora troppo inesperte per tenere testa alla compatta e organizzata formazione di casa.

Nonostante l’assenza della palleggiatrice titolare Privitera, ancora ferma ai box per infortunio, mister Asteriti può contare su una Tucci in grande spolvero, precisa e lucida nella distribuzione del gioco. A facilitarle il compito, un’ottima fase di ricezione guidata da Maggipinto, Santambrogio e Gargiulo, che permette alla regista rossoblù di servire con costanza e varietà le proprie attaccanti.

Partenza sprint per le Sirene che, grazie al turno in battuta di Santambrogio, si portano subito avanti 7-1, costringendo il tecnico ospite al time-out. Ma il Crotone continua a martellare con ritmo e precisione, chiudendo il primo set 25-14.

Nel secondo parziale, Petuchova e Kus fanno la voce grossa al servizio e a muro, scavando un solco immediato. Le padrone di casa dilagano, concludendo agevolmente 25-12.

Il terzo set vede un timido tentativo di reazione da parte del Palermo, favorito da un leggero calo di concentrazione del Crotone che consente alle avversarie di avvicinarsi fino al 15-12. Ma Maggipinto prende in mano la difesa e Cannavó chiude gli spazi a muro, ristabilendo le distanze e regalando alle Sirene anche il terzo parziale: 25-15.

Mister Asteriti a fine gara commenta così:

«Il pronostico era dalla nostra parte e siamo stati bravi a rispettarlo. Ora dobbiamo continuare a lavorare con intensità e attendere il pieno recupero di Privitera, che è stata fuori per 20 giorni. Ci aspetta una trasferta impegnativa a Bronte, dove cercheremo di dare continuità ai risultati».