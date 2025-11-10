In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, l’Associazione di Promozione Sociale “Voglia di Vincere” – Sportello Amico Autismo organizza un importante convegno dal titolo “Note e Voci”, che si terrà il 20 novembre 2025, alle ore 18:00, presso la Sala Comunale di Torre Melissa.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Melissa, nasce con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza e il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, attraverso un momento di riflessione e confronto tra esperti, istituzioni e cittadini.

A moderare l’incontro sarà il Dott. Raffaele Vizza, tesoriere dell’A.P.S. “Voglia di Vincere”.

Tra i relatori interverranno:

Sabrina Strancia , presidente dell’A.P.S. Voglia di Vincere;

, presidente dell’A.P.S. Voglia di Vincere; Giusi Nisticò , vicepresidente dell’associazione;

, vicepresidente dell’associazione; Marinella Ambrese , pedagogista clinico;

, pedagogista clinico; Filomena Vizza , avvocato;

, avvocato; Antonella Filosa , vicesindaco di Melissa e assessore alle Politiche Sociali;

, vicesindaco di Melissa e assessore alle Politiche Sociali; Ettore Massari, chirurgo.

Il convegno sarà inoltre arricchito dai saluti istituzionali del sindaco di Melissa, Luca Mauro, che sottolineerà l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione di politiche inclusive e nel sostegno alle famiglie.

Il titolo “Note e Voci” rappresenta il filo conduttore dell’evento, evocando l’importanza dell’ascolto e della condivisione: ogni voce, ogni nota, può contribuire a costruire una società più consapevole, rispettosa e attenta ai bisogni dei più piccoli.

L’incontro sarà anche un momento di sensibilizzazione verso l’autismo e le disabilità, ambiti in cui l’Associazione “Voglia di Vincere” è da anni impegnata con dedizione attraverso lo Sportello Amico Autismo, punto di riferimento per tante famiglie del territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo appuntamento di grande valore umano e sociale, pensato per ribadire che i diritti dei bambini e degli adolescenti devono essere riconosciuti, protetti e promossi ogni giorno, non solo nelle ricorrenze.