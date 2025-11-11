È tempo di chiarezza e responsabilità nel centrodestra cittadino

Riteniamo sia del tutto improduttivo, oltre che politicamente sterile, soffermarsi sulla farsa andata in scena in città attorno alle annunciate dimissioni del Sindaco. L’unico risultato tangibile è stato quello di delineare finalmente, e con chiarezza, i confini tra Consiglieri di maggioranza e di opposizione. Un confine che, negli ultimi quattro anni, è stato più simile a un porto delle nebbie — o, se si preferisce, a una porta girevole: voti incrociati, seconde convocazioni, e ogni altra “genialata” utile a confondere le acque.

Siamo convinti che sia giunto il momento di mettere un punto fermo a questa stagione politica segnata da continue “sceneggiate crotonesi”, animate da improbabili comparse e prive di visione.

Per questo rivolgiamo un appello chiaro e diretto al centrodestra, che rappresenta la larga maggioranza sia in città che in provincia, e al quale ci richiamiamo con convinzione: è tempo di rimettere ordine al proprio interno. Solo così sarà possibile avviare un percorso serio, autorevole e orientato al futuro.

È improcrastinabile costituire una coalizione solida e un tavolo politico permanente, capace di confrontarsi su un programma comune da sostenere con forza nei confronti del Governo nazionale e di quello regionale.

Ma questa coalizione dovrà fondarsi su un principio imprescindibile: il riconoscimento e la valorizzazione delle ragioni unitarie, mettendo al centro gli interessi reali della città e della sua provincia.