Questa sera, martedì 11 novembre, ore 17.30, Salone del Vino e del Gusto, Torre Melissa.

Questa sera si terrà un importante convegno dedicato alla tutela del mare e alla valorizzazione delle risorse costiere, promosso dal Comune di Melissa con il supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Calabria e del programma europeo FEAMPA.

L’incontro, dal titolo “Il mare una risorsa da tutelare”, riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio per discutere delle sfide ambientali e delle opportunità di sviluppo sostenibile legate al mare, elemento fondamentale per l’economia e l’identità della Calabria.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Mauro, del presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese e dell’assessore all’Ambiente Edoardo Rosati, prenderanno la parola numerosi relatori di rilievo nel panorama regionale.

Tra gli interventi principali figurano:

Natale Carvello, presidente GAL Kroton

Cataldo Minò, presidente FLAG

Manuela Asteriti, vicepresidente regionale Fedeagripesca Calabria

Cataldo Calabretta, presidente Sorical

Michelangelo Iannone, direttore generale Arpacal

Domenico Morello, comandante della Capitaneria di Porto di Crotone

Antonio Montuoro, assessore regionale all’Ambiente

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto e costruttivo su temi cruciali come la salvaguardia degli ecosistemi marini, la gestione delle acque e la promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente.

Il convegno si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione avviato dal Comune di Melissa, volto a consolidare il legame tra comunità locale e mare, risorsa identitaria, economica e culturale che necessita di una tutela condivisa e responsabile.