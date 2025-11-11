Questa sera, martedì 11 novembre, ore 17.30, Salone del Vino e del Gusto, Torre Melissa.
Questa sera si terrà un importante convegno dedicato alla tutela del mare e alla valorizzazione delle risorse costiere, promosso dal Comune di Melissa con il supporto del Ministero dell’Agricoltura, della Regione Calabria e del programma europeo FEAMPA.
L’incontro, dal titolo “Il mare una risorsa da tutelare”, riunirà istituzioni, esperti e rappresentanti del territorio per discutere delle sfide ambientali e delle opportunità di sviluppo sostenibile legate al mare, elemento fondamentale per l’economia e l’identità della Calabria.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Mauro, del presidente del Consiglio comunale Cataldo Maltese e dell’assessore all’Ambiente Edoardo Rosati, prenderanno la parola numerosi relatori di rilievo nel panorama regionale.
Tra gli interventi principali figurano:
- Natale Carvello, presidente GAL Kroton
- Cataldo Minò, presidente FLAG
- Manuela Asteriti, vicepresidente regionale Fedeagripesca Calabria
- Cataldo Calabretta, presidente Sorical
- Michelangelo Iannone, direttore generale Arpacal
- Domenico Morello, comandante della Capitaneria di Porto di Crotone
- Antonio Montuoro, assessore regionale all’Ambiente
L’appuntamento rappresenta un momento di confronto aperto e costruttivo su temi cruciali come la salvaguardia degli ecosistemi marini, la gestione delle acque e la promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente.
Il convegno si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione avviato dal Comune di Melissa, volto a consolidare il legame tra comunità locale e mare, risorsa identitaria, economica e culturale che necessita di una tutela condivisa e responsabile.
