Martedì 11 novembre 2025, ore 17.30 – Salone del Vino e del Gusto, Torre Melissa.

Questa sera il borgo costiero di Torre Melissa sarà protagonista della “Festa del Mare – Azzurro di Calabria, Villa Maris Jonii 2025”, un evento che unisce cultura, gastronomia e intrattenimento per promuovere la valorizzazione e la tutela del patrimonio marino calabrese.

La manifestazione, sostenuta dal Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027 e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, rientra tra le iniziative dedicate allo sviluppo sostenibile e alla promozione dei prodotti ittici e agroalimentari del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 17.30 con il talk-dibattito “La tutela del mare”, che vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti e rappresentanti di enti locali impegnati nella salvaguardia delle risorse marine.

Seguirà “Expo Azzurro di Calabria”, uno spazio espositivo dedicato ai produttori e operatori del territorio, dove sarà possibile scoprire eccellenze locali e progetti legati al mare e alla pesca sostenibile.

La serata proseguirà con uno show cooking dedicato alla degustazione di piatti tipici locali, a cura di rinomati chef del territorio, che interpreteranno i sapori autentici della tradizione calabrese in chiave contemporanea.

Non mancheranno momenti di musica e intrattenimento, con la conduzione, il deejay set e la diretta di Jonica Radio TV, e lo spettacolo di Calabria Sona, che animerà la piazza con ritmi etno-folk popolari per celebrare l’identità musicale e culturale della regione.

La “Festa del Mare” si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla valorizzazione del mare come risorsa economica e culturale, nel segno della sostenibilità e della collaborazione tra enti pubblici e operatori privati.

Un appuntamento che unisce riflessione, gusto e tradizione, trasformando Melissa in una vetrina d’eccellenza per il mare calabrese e le sue potenzialità.