Tutto pronto per la terza edizione del Trofeo Enduro “Terre del Vino”, una manifestazione sportiva che ormai rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati delle due ruote nel Sud Italia. L’evento, organizzato dal Moto Club Enturisti, è valido per i campionati di Calabria, Puglia e Basilicata e si svolgerà nel suggestivo scenario marino di Cirò Marina.

La competizione vedrà sfidarsi numerosi piloti su un percorso enduro “sea-line”, che si snoda tra mare e terra, regalando emozioni e adrenalina a ogni curva.

Il programma prevede per sabato 15 novembre, a partire dalle ore 16:30, le verifiche tecniche e l’apertura del parco chiuso. Domenica 16 novembre, dalle ore 8:00, inizieranno le verifiche tecniche, seguite dal via ufficiale alla gara, dal pranzo e dalle premiazioni finali.

In palio un montepremi da 1.000 euro per il 1° classificato assoluto, oltre ai rimborsi in denaro fino al 10° posto, un riconoscimento importante per i migliori piloti della competizione.

Il “Trofeo Enduro Terre del Vino” si distingue non solo per l’alto livello agonistico, ma anche per l’atmosfera di amicizia e condivisione che unisce atleti, organizzatori e appassionati. Una due giorni di sport e passione motoristica che conferma Cirò Marina come punto di riferimento per l’enduro nell’Italia meridionale.

📞 Info e contatti:

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

351-1886983 | 334-1879662 | 340-3075118

📲 Social:

@motoclub_enturisti

Motoclub Enturisti su Facebook