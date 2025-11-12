Nella mattinata di giovedì 13 novembre 2025 verrà simulato l’ammaraggio di un aereo di linea nell’ambito dell’esercitazione interforze di ricerca e soccorso marittimo “Airsubsarex 2025”, coordinata dal 5° M.R.S.C. della Direzione marittima di Reggio Calabria.

L’esercitazione sarà organizzata dalla Guardia Costiera – Direzione marittima della Calabria e della Basilicata Tirrenica, con il concorso della Capitaneria di porto di Crotone e della Prefettura di Crotone, mediante il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs).

Lo scenario operativo prevede la simulazione di un incidente aereo in mare, dalla segnalazione della mancanza di contatti con l’aeromobile da parte della torre di controllo, fino all’attivazione immediata delle Sale Operative della Guardia Costiera.

Seguirà il dispiegamento di unità navali e aeree impegnate nella ricerca e nel recupero dei naufraghi – rappresentati da simulacri e manichini, oltre a un gruppo di figuranti – e il successivo sbarco presso il Molo Giunti del porto di Crotone, dove sarà allestito un Posto Medico Avanzato (PMA) dalla Croce Rossa Italiana per garantire l’assistenza sanitaria.

All’iniziativa parteciperà il personale di tutte le forze di polizia, di soccorso e di protezione civile, in attuazione di specifici piani di emergenza, con l’obiettivo di testare le capacità operative e di coordinamento di tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di salvataggio.