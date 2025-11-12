Il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) esprime il proprio plauso e apprezzamento agli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Crotone per la brillante operazione condotta nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2025, culminata con il sequestro di oltre 870 chilogrammi di prodotto ittico privo di tracciabilità, trasportato illegalmente su un autocarro lungo la SS106, nei pressi di Strongoli Marina.

L’attività, eseguita con grande professionalità dagli Agenti Francesco De Martiis e Francesco Maddalena, ha permesso di individuare e bloccare un veicolo con revisione scaduta, guidato altresì da un conducente con patente revocata, il cui controllo ha portato alla scoperta di 32 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di 823,2 kg e di ulteriori 10 cassette di pesce pettine per 51,7 kg, sprovvisti della prevista documentazione di provenienza e tracciabilità.

La magistrale operazione, svolta con capacità e solerzia, e coadiuvata dalla direzione del Commissario Stefania Marchegiani, ha consentito di evitare l’immissione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e di tutelare allo stesso tempo l’intera filiera della pesca legale. Dopo le verifiche e la pesatura effettuate presso il Porto di Crotone, la merce è stata sottoposta a sequestro e successivamente avviata alla distruzione sotto controllo sanitario.

Il SAP intende sottolineare l’impegno costante, la competenza e il senso del dovere dimostrati nuovamente dagli operatori della Polizia Stradale, che anche in orari notturni e in condizioni difficili continuano a garantire sicurezza e legalità sulle nostre strade e a tutela della collettività.

“Operazioni come questa, dichiara il Segretario Provinciale SAP Eugenio Lucente, testimoniano la professionalità e la dedizione quotidiana dei nostri colleghi. È fondamentale riconoscere il valore del loro lavoro e il sacrificio costante dimostrato nell’espletamento del proprio dovere.”

Il SAP rinnova il proprio sostegno agli Agenti impegnati sul territorio e ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo della Polizia di Stato, da sempre un baluardo di legalità, sicurezza e tutela dei cittadini.