E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Crotone l’avviso“Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari”

Lo comunica l’Assessore alle Politiche Sociali, Filly Pollinzi

Il progetto promuove il benessere dei minori appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità sociale ed economica.

È prevista l’attivazione di un servizio di supporto educativo, erogato da figure professionali qualificate, strutturato in base ai bisogni specifici delle famiglie coinvolte e articolato in attività domiciliari e interventi educativi personalizzati.

Possono presentare la domanda le famiglie in difficoltà o multiproblematiche con figli fino al compimento del 18° anno di età, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Crotone, che comprende i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Rocca di Neto, Belvedere Spinello, Scandale e San Mauro Marchesato.

“Con questo progetto – dichiara l’Assessore Filly Pollinzi – intendiamo offrire un uleriore sostegno concreto alle famiglie del nostro territorio, con particolare riguardo a quelle più fragili.

Investire sulla genitorialità e sull’educazione significa investire sul futuro dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una comunità più coesa, solidale e inclusiva.”

L’avviso e la modulistica sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone.

Le domande vanno presentate entro il 26 novembre 2025